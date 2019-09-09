Медведев назвал внушительной победу Беглова на выборах главы Петербурга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время посещения петербургского отделения «Единой России» поздравил Александра Беглова с победой на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Медведева, несмотря на то, что Беглов участвовал в выборах как самовыдвиженец, он «не порывал своих связей с «Единой Россией». «Мы также считаем его близким нам человеком. Поздравляем и желаем дальнейших успехов», — сказал премьер во время посещения петербургского штаба партии. Премьер также добавил, что Беглов одержал победу с «внушительным, устойчивым результатом».

Сам избранный губернатор Петербурга отметил роль представителей «Единой России» в помощи на выборах. «Вместе шли, помогали, спасибо вам большое. Я вас тоже поздравляю с хорошим результатом. Будем дальше взаимодействовать», — сказал Беглов (цитата по ТАСС).

В воскресенье, 8 сентября, в России прошли более 6 тыс. выборов разных уровней во всех 85 регионах. На выборах губернатора Петербурга после обработки 99,26% голосов лидирует самовыдвиженец Александр Беглов, за него проголосовали 64,46% избирателей. Второе место с 16,84% занимает Надежда Тихонова («Справедливая Россия»). Михаил Амосов из «Гражданской платформы» набрал 16,01%.