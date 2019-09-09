Избиркомы сообщили о победах действующих глав регионов на выборах

Избиркомы сообщили о победах действующих глав регионов на выборах

Выборы губернаторов прошли 8 сентября в 16 субъектах: в каждом, по результатам подсчета как минимум 93% протоколов, лидирует действующий глава региона

Фото: Александр Щербак / ТАСС

На всех выборах губернаторов лидируют действующие врио глав регионов, свидетельствуют данные Центризбиркома.

Республика Алтай (обработано 99,58% протоколов) — Олег Хорохордин (58,82%);

Башкирия (обработано 99,83%) — Радий Хабиров (82,03%);

Калмыкия (обработано 95%) — Бату Хасиков (83,66%);

Забайкальский край (обработано 99,89%) — Александр Осипов (89,61%);

Ставропольский край (обработано 99,92%) — Владимир Владимиров (79,65%);

Астраханская область (обработано 99,66%) — Игорь Бабушкин (75,64%);

Волгоградская область (обработано 99,93%) — Андрей Бочаров (76,81%);

Вологодская область (обработано 99,69%) — Олег Кувшинников (60,82%);

Курганская область (обработано 99,90%) — Вадим Шумков (80,86%);

Курская область (обработано 99,91%) — Роман Старовойт (81,07%);

Липецкая область (обработано 99,89%) — Игорь Артамонов (67,29%);

Мурманская область (обработано 99,83%) — Андрей Чибис (60,07%);

Оренбургская область (обработано 99,94%) — Денис Паслер (65,94%);

Сахалинская область (обработано 99,78%) — Валерий Лимаренко (56,15%);

Челябинская область (обработано 99,74%) — Алексей Текслер (69,33%);

Санкт-Петербург (обработано 93,18%) — Александр Беглов (64,68%).

В Ингушетии главу республики избрало Народное собрание: им стал Махмуд-Али Калиматов.

Поскольку каждый кандидат набирает более 50% голосов, вторых туров, скорее всего, не будет.

8 сентября, в единый день голосования, выборы разных уровней прошли во всех регионах России. В 17 субъектах выбирали глав, в 13 — региональный парламент, в трех — глав региональных столиц.