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Единый день голосования-2019 ,  
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Евросоюз отказался признать выборы в Крыму

Европейский союз не признает местные выборы, которые прошли в Крыму и Севастополе 8 сентября. Это следует из заявления пресс-секретаря Европейской службы внешних связей, которое поступило в РБК.

«Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права. Поэтому Европейский союз не признает проведение выборов на Крымском полуострове», — заявили в дипломатической службе ЕС. В ЕСВС также отметили, что лица, победившие на выборах, не будут признаны Евросоюзом представителями этих территорий.

В воскресенье, 8 сентября, в России состоялся единый день голосования. Во всех 85 регионах страны прошли выборы различного уровня. В Крыму, в частности, избирали городские думы и заксобрания. Как заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, в Крыму и еще трех субъектах России результаты голосований отменили или планируют отменить из-за выявленных нарушений.

МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму. В ведомстве заявили, что они нарушают Конституцию и законодательство Украины, а также нормы международного права. В министерстве отметили, что организаторы выборов будут нести ответственность по законам Украины.

Ранее, 4 сентября, Киев объявил в международный розыск председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева. Украинские власти обвиняют его в «в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в совершении действий, направленных на захват государственной власти».

Теги: Евросоюз, выборы, Крым
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