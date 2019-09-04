Киев объявил в уголовный розыск главу избиркома Крыма

Киев объявил в уголовный розыск председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева, сообщили на сайте прокуратуры Автономной республики Крым, подведомственной Генеральной прокуратуре Украины.

Глава крымского избиркома в связи с предстоящими выборами депутатов в Государственный совет Республики Крым подозревается украинскими властями «в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти».

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым и дал согласие на привлечение Малышева к уголовной ответственности.

В единый день голосования 8 сентября на полуострове пройдут выборы в Государственный совет Республики Крым.