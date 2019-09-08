МИД Украины выразил протест из-за проведения выборов в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с проведением 8 сентября местных выборов в Крыму и Севастополе. Об этом сообщается на сайте украинского МИДа.

В Киеве заявили, что проведение выборов в Крыму нарушает Конституцию и законодательство Украины, а также нормы международного права.

«Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом», — говорится в заявлении. В МИДе отметили, что все причастные к организации выборов в Крыму будут нести ответственность согласно законодательству Украины.

Киев призвал международных партнеров «дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых местных выборов во временно оккупированном Крыму».

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В этот день во всех 85 регионах страны проходят выборы разного уровня. В Крыму и Севастополе, в частности, избирают заксобрания.