ЦИК подвела предварительные итоги выборов

Во всех 16 регионах, где проходили выборы глав, после подсчета 99% протоколов победили врио и губернаторы. «Единая Россия» получила менее 50% в заксобраниях трех регионов и проиграла ЛДПР и КПРФ в Хабаровском крае

К 10:00 мск Центризбирком подвел предварительные итоги подсчета 99% протоколов на региональных выборах. Во всех 16 регионах, где состоялись выборы глав, победили действующие руководители субъектов. Самый низкий результат — у врио главы Сахалинской области Валерия Лимаренко (56,15%), самый высокий — у врио губернатора Забайкалья Александра Осипова (89,61%). Об этом сообщает корреспондент РБК из информационного центра ЦИК.

Глава ЦИК Элла Памфилова объявила окончательную среднюю явку на выборах 8 сентября — 41,2%. Это на 3,5% больше, чем годом ранее. По ее словам, в четырех субъектах на восьми участках в ходе подсчета голосов были полностью отменены или планируется отменить результаты из-за выявленных нарушений. Памфилова рассказала, что нарушения были зафиксированы в Крыму, в Орловской области, в Подмосковье (Сергиевопосадский район) и в Петербурге.

Также подведены предварительные итоги выборов в 12 из 13 заксобраний. Результаты выборов в Мосгордуму журналистам не представили. По информации «Интерфакса» о результатах голосования в Москве после подсчета 100% протоколов, кандидаты, поддержанные оппозиционными партиями, получили 20 мест в городском парламенте из 45. Помимо прочих, выборы проиграл глава московского отделения «Единой России» Андрей Метельский.

В восьми субъектах «Единая Россия», по данным информационного центра ЦИК, получила большинство. В законодательной думе Хабаровского края партия власти (12,51%) проиграла ЛДПР (56,12%) и КПРФ (17,24%). Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев уже заявил, что победа партии в Хабаровском крае обусловлена лишь поддержкой со стороны избирателей и не является заслугой проекта «Умное голосование» оппозиционера Алексея Навального.

Еще в трех регионах — в Марий Эл, Эл Курултай республики Алтай и в Севастополе — единороссы получили менее 50% голосов. При этом ранее ночью секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал журналистам, что партия «жахнула на этих выборах всех». «Прогнозы горе-социологов и политологов [о проигрыше партии власти] рассыпались», — добавил он.