Два человека погибли в результате шторма в Крыму

В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов, говорится в сообщении регионального управления МЧС.

«Только за сегодня в городском округе Ялта зафиксировано пять происшествий на воде, при этом двоих людей удалось спасти, одного пострадавшего ищут спасатели, и, к сожалению, двое людей погибло», — заявил он. По словам Шахова, волнение на море составляет порядка 6 баллов.

Министр призвал судовладельцев, судоводителей и отдыхающих не выходить в море и не купаться в штормовых условиях. Штормовое предупреждение в республике объявлено на 8–9 сентября.

5 сентября у берегов Крыма из-за сильного волнения затонул прогулочный катер «Камелот», следовавший из населенного пункта Новый Свет в сторону мыса Карадаг. На борту судна находились 13 пассажиров и один член экипажа. В результате инцидента они оказались в открытом море без спасательных средств. МЧС удалось спасти 12 пассажиров и одного члена экипажа, одна пассажирка пропала без вести. Спустя почти сутки после инцидента ее тело обнаружили недалеко от мыса Толстый. Правоохранительные органы возбудили дело по ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), судоводителя катера арестовали.