Суд арестовал водителя затонувшего в Крыму катера

Суд арестовал водителя, управлявшего затонувшем у берегов Крыма прогулочным катером. Об этом сообщили РБК в Следственном комитете по Республике Крым и Севастополю.

«По ходатайству следствия водителю судна была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 сентября», — заявили в ведомстве.

5 сентября прогулочный катер «Камелот», направлявшийся из населенного пункта Новый Свет в сторону мыса Карадаг, из-за сильного волнения затонул в 150 метрах от берега.

На борту «Камелота» находились 13 пассажиров и один член экипажа. Они оказались в открытом море без спасательных средств. МЧС удалось спасти 12 пассажиров и одного члена экипажа, одна пассажирка пропала без вести. Спустя почти сутки после инцидента ее тело обнаружили у берега недалеко от мыса Толстый. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее аналогичный случай произошел возле поселка Джубга в Краснодарском крае, где перевернулся прогулочный катер. На борту судна находились 55 человек, в том числе 15 детей. Погибли два человека.