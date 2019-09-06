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Alibaba $225 (+25,7%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+8,51%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Капитана затонувшего в Крыму прогулочного катера задержали

Судоводитель затонувшего в Крыму прогулочного катера задержан, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении СК России по Республике Крым, опубликованном на сайте ведомства. Поиск пропавшей при ЧП пассажирки катера продолжают беспилотники и водолазы.

«Судоводитель задержан и допрошен в качестве подозреваемого», — говорится в сообщении ведомства. СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК России).

Прогулочное судно «Камелот» накануне, 5 сентября, в 12:40 мск направилось из населенного пункта Новый Свет в сторону мыса Карадаг. Спустя 20 минут около мыса Толстый катер попал в шторм и затонул вблизи поселка Прибрежное на расстоянии около 150 м от берега. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа, в результате происшествия они оказались в открытом море без спасательных средств. МЧС удалось спасти 12 пассажиров и члена экипажа, одна пассажирка пропала без вести.

По словам представителя регионального управления МЧС, несмотря на нестабильные погодные условия, шансы на спасение пропавшей пассажирки еще есть, передает «РИА Новости Крым». По его информации, на пассажирке был жилет. Сейчас поиски пропавшей ведут 27 спасателей, планируется задействовать водолазов. В районе инцидента работают три беспилотника МЧС.

По данным «Крыминформа», судовладельцем катера «Камелот» может являться 32-летний Сергей Давыдов, который также владеет шхуной «Виктория». В этом году он победил в конкурсе «Предприниматель года» в номинации «Лидер в сфере развлечений», который проводит администрация Судака. У мужчины есть бессрочная лицензия на выполнение пассажирских перевозок, он работает в качестве индивидуального предпринимателя, сообщает издание со ссылкой на данные Ространснадзора.

В июле прогулочный катер, на борту которого находились 55 человек, в том числе 15 детей, перевернулся возле поселка Джубга в Краснодарском крае. В результате два человека погибли. Следствие выяснило, что катер был перегружен почти в пять раз. Капитана судна арестовали, СК завел дело по ч. 3 ст. 238 УК (ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Теги: Крым, катер, уголовное дело, Следственный комитет России, беспилотник
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