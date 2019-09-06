В Крыму нашли тело пассажирки с затонувшего прогулочного катера

Спасатели обнаружили тело пассажирки затонувшего в Крыму прогулочного катера. Об этом сообщается на сайте министерства чрезвычайных ситуаций республики.

«Погибшая была найдена у берега в одном километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины. Личность установлена и подтверждена», — говорится в сообщении.

Накануне, 5 сентября, прогулочный катер «Камелот» направился из населенного пункта Новый Свет в сторону мыса Карадаг. Около мыса Толстый из-за сильного волнения судно затонуло в 150 м от берега. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа. Они оказались в открытом море без спасательных средств.

МЧС удалось спасти 12 пассажиров и члена экипажа, одна пассажирка пропала без вести. В поисках пропавшей были задействованы 27 спасателей, водолазы и три беспилотника МЧС. Капитана катера задержали, по факту происшедшего возбуждено уголовное дело.

В июле схожий случай произошел возле поселка Джубга в Краснодарском крае, где также перевернулся прогулочный катер. На борту судна находились 55 человек, в том числе 15 детей. В результате происшедшего два человека погибли. Следствие выяснило, что катер был перегружен почти в пять раз. Капитана катера арестовали, СК завел дело по ч. 3 ст. 238 УК (ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).