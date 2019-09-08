Новым премьером Грузии стал выпускник МГУ

Новый глава правительства Грузии Георгий Гахария почти десять лет учился и преподавал в Московском университете. В июне его обвиняли в применении излишне жестких мер к демонстрантам, выступавшим с антироссийскими лозунгами

Георгий Гахария (Фото: Сайт МВД Грузии)

Парламент Грузии выразил вотум доверия новому составу правительства страны во главе с Георгием Гахарией, который до этого руководил МВД страны, сообщает агентство «Новости-Грузия». Одним из наиболее резонансных действий Гахарии в последние месяцы был разгон демонстрантов в Тбилиси во время антироссийских протестов, после чего митингующие потребовали его отставки.

Новый премьер Грузии с 1994 по 1999 год учился в МГУ им М.В. Ломоносова, на факультете политологии, с 2002 по 2004 год проходил обучение в Высшей бизнес-школе МГУ. В этом же университете он некоторое время преподавал в качестве приглашенного лектора. После работы в частном секторе в 2013 году он перешел на работу в грузинские госструктуры. После прихода к власти находившейся в оппозиции к режиму Саакашвили партии «Грузинская мечта» Гахария стал бизнес-омбудсменом Грузии, а позднее занял пост секретаря экономического совета кабмина. С 2016-го он год проработал министром экономики страны, а в ноябре 2017 года возглавил МВД Грузии.

Кандидатуру Гахарии на пост премьера выдвинул лидер партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

В июне полиция Грузии жестко разогнала несколько акций оппозиции, связанных с визитом в грузинский парламент депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. После акции 21 июня в Тбилиси в столкновениях с силовиками пострадали порядка 240 человек, в том числе 80 полицейских. Полиция применяла водометы и резиновые пули.