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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Новым премьером Грузии стал выпускник МГУ
Новый глава правительства Грузии Георгий Гахария почти десять лет учился и преподавал в Московском университете. В июне его обвиняли в применении излишне жестких мер к демонстрантам, выступавшим с антироссийскими лозунгами
Георгий Гахария (Фото: Сайт МВД Грузии)

Парламент Грузии выразил вотум доверия новому составу правительства страны во главе с Георгием Гахарией, который до этого руководил МВД страны, сообщает агентство «Новости-Грузия». Одним из наиболее резонансных действий Гахарии в последние месяцы был разгон демонстрантов в Тбилиси во время антироссийских протестов, после чего митингующие потребовали его отставки.

Новый премьер Грузии с 1994 по 1999 год учился в МГУ им М.В. Ломоносова, на факультете политологии, с 2002 по 2004 год проходил обучение в Высшей бизнес-школе МГУ. В этом же университете он некоторое время преподавал в качестве приглашенного лектора. После работы в частном секторе в 2013 году он перешел на работу в грузинские госструктуры. После прихода к власти находившейся в оппозиции к режиму Саакашвили партии «Грузинская мечта» Гахария стал бизнес-омбудсменом Грузии, а позднее занял пост секретаря экономического совета кабмина. С 2016-го он год проработал министром экономики страны, а в ноябре 2017 года возглавил МВД Грузии.

Кандидатуру Гахарии на пост премьера выдвинул лидер партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

В июне полиция Грузии жестко разогнала несколько акций оппозиции, связанных с визитом в грузинский парламент депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. После акции 21 июня в Тбилиси в столкновениях с силовиками пострадали порядка 240 человек, в том числе 80 полицейских. Полиция применяла водометы и резиновые пули.

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Оппозиция обвинила Гахарию в применении чрезмерно жестких мер к демонстрантам, выдвигавшим лозунги о «прекращении российской оккупации» и отставке правительства. 24 июня в Тбилиси прошла акция с требованием отставки самого Гахарии. В этот же день правоохранительные органы начали расследование действий полицейских.

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Четвертый за последние семь лет премьер Грузии подал в отставку

Ушедший с поста 2 сентября бывший глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе стал четвертым с 2012 года главой правительства, который объявил об уходе в отставку. Осенью 2012-го с этого поста ушел Бидзина Иванишвили, спустя год — Ираклий Гарибашвили, а в декабре 2015-го должность оставил Георгий Квирикашвили. Бахтадзе покинул свой пост на фоне политического кризиса в стране и митингов оппозиции.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Грузия, правительство, Тбилиси, протесты, премьер
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