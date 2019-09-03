Организатора ассамблеи с российским депутатом вывели из парламента Грузии

Парламент Грузии приостановил депутатские полномочия члена правящей партии «Грузинская мечта» Закария Куцнашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Куцнашвили был организатором сессии Межпарламентской ассамблеи православия в местном парламенте, которая прошла 20 июля. Присутствие на этом мероприятии депутата из России Сергея Гаврилова послужило поводом к началу политического кризиса в стране.

Гаврилов, который является главой межпарламентского объединения православных депутатов разных стран, открыл сессию, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Это вызвало протесты грузинской оппозиции, обвинившей власти в пособничестве «российской оккупации». На фоне массовых протестов в Тбилиси российские власти закрыли прямое авиасообщение с Грузией, и отношения двух стран обострились.

О сдаче депутатского мандата еще в июне добровольно заявил сам Куцнашвили. «Комитет по процедурным вопросам и правилам рассмотрел этот вопрос и счел, что ему должны быть приостановлены депутатские полномочия. Указанное заключение представили парламентскому бюро, после чего был представлен проект постановления», — рассказал о процедуре глава комитета по процедурным вопросам парламента Георгий Кахиани. Постановление рассмотрели на пленарном заседании, его поддержали 96 депутатов из 150.