Четвертый за последние семь лет премьер Грузии подал в отставку

Четвертый за последние семь лет премьер Грузии подал в отставку

Мамука Бахтадзе считает, что «выполнил свою миссию». Новым главой правительства может стать глава МВД Георгий Гахария

Мамука Бахтадзе (Фото: Georgian Prime Ministers Offi / Zuma / ТАСС)

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ушел в отставку. Об этом он написал на своей станице в Facebook.

«Стратегическая основа развития была создана, реализована, и поэтому я решил уйти в отставку, потому что я считаю, что выполнил свою миссию на данном этапе», — указал Бахтадзе.

Он объяснил свое решение тем, что стране необходимы новые лица в политике. «Проблемы, стоящие перед страной, настолько серьезны, что мы не имеем права иметь негативную повестку дня и политически поляризованную обстановку в стране», — отметил он, добавив, что Грузия не может позволить сложиться такой ситуации, от которой может выиграть «страна-оккупант».

Кандидатура нового премьер-министра будет названа 3 сентября после заседания политсовета правящей партии «Грузинская мечта», заявил лидер парламентского большинства Георгий Вольский.