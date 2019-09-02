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НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
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Протесты в Грузии ,  
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Четвертый за последние семь лет премьер Грузии подал в отставку
Мамука Бахтадзе считает, что «выполнил свою миссию». Новым главой правительства может стать глава МВД Георгий Гахария
Мамука Бахтадзе (Фото: Georgian Prime Ministers Offi / Zuma / ТАСС)

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ушел в отставку. Об этом он написал на своей станице в Facebook.

«Стратегическая основа развития была создана, реализована, и поэтому я решил уйти в отставку, потому что я считаю, что выполнил свою миссию на данном этапе», — указал Бахтадзе.

Он объяснил свое решение тем, что стране необходимы новые лица в политике. «Проблемы, стоящие перед страной, настолько серьезны, что мы не имеем права иметь негативную повестку дня и политически поляризованную обстановку в стране», — отметил он, добавив, что Грузия не может позволить сложиться такой ситуации, от которой может выиграть «страна-оккупант».

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Сергей Маркедонов Предсказуемая обида: как Россия и Грузия скатились в новый конфликт

Кандидатура нового премьер-министра будет названа 3 сентября после заседания политсовета правящей партии «Грузинская мечта», заявил лидер парламентского большинства Георгий Вольский.

Ранее «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на источники сообщило, что правительство возглавит нынешний министр внутренних дел Георгий Гахария. По информации агентства, освободившийся пост главы МВД займет секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили, который несколько лет назад уже работал на этой должности.

Мамука Бахтадзе стал четвертым главой правительства с 2012 года, который объявил об уходе в отставку. Осенью 2012-го с этого поста ушел Бидзина Иванишвили, спустя год — Ираклий Гарибашвили, а в декабре 2015-го должность оставил Георгий Квирикашвили. Все четверо представляли правящую партию — «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

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Бывший спикер парламента Грузии назвала ошибкой выход страны из СНГ

Новый виток обострения отношений между Грузией и Россией произошел после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Во время Межпарламентской ассамблеи православия, председателем которой он является, Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Эта ситуация, произошедшая в июне, не понравилась оппозиции, и впоследствии в Тбилиси прошли массовые протесты. В результате власти России ввели временный запрет на авиасообщение с Грузией. В течение лета из-за отсутствия туристического потока из России грузинские власти неоднократно заявляли о многомиллионных потерях для бюджета страны. 29 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси необходимо сделать все возможное, чтобы уменьшить свою экономическую зависимость от Москвы. Также она сказала, что диалог с Россией может возникнуть, только если российские власти поменяют отношение к Грузии. Москве, по ее словам, нужно признать, что отношения между странами не могут строиться на принуждении.

Авторы: Константин Ткаченко, Михаил Юшков
Теги: Грузия, премьер-министр, отставка
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