В Тбилиси прошел автопробег с требованием отставки главы МВД Грузии

В Тбилиси прошел автопробег с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии. Об этом сообщает Imedi News.
Колонна автомобилей проехала от площади Республики в центре столицы до здания МВД. Сейчас протестующие направились к зданию грузинского парламента, в 19:00 по местному времени там состоится очередной митинг.
По мнению участников пробега, глава МВД Гахария несет ответственность за задержания демонстрантов на митинге 20 июня.
Массовые протесты в Тбилиси начались на прошлой неделе в связи с визитом депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло спикера парламента Грузии.