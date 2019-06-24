В Тбилиси прошел автопробег с требованием отставки главы МВД Грузии

В Тбилиси прошел автопробег с требованием отставки главы МВД Грузии

В Тбилиси прошел автопробег с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии. Об этом сообщает Imedi News.

Колонна автомобилей проехала от площади Республики в центре столицы до здания МВД. Сейчас протестующие направились к зданию грузинского парламента, в 19:00 по местному времени там состоится очередной митинг.

По мнению участников пробега, глава МВД Гахария несет ответственность за задержания демонстрантов на митинге 20 июня.

Массовые протесты в Тбилиси начались на прошлой неделе в связи с визитом депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло спикера парламента Грузии.