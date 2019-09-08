Песков заявил о секретах Путина в подготовке к дальним перелетам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за один день невозможно подготовиться к такому жесткому графику, как у главы государства Владимира Путина. Об этом он сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По мнению Пескова, чтобы выдержать подобный ритм поездок, необходимо постоянно держать себя в хорошей физической форме. Пресс-секретарь отметил, что ему неизвестно, принимает ли глава государства какие-либо препараты для адаптации к смене часовых поясов. «Может быть, у него есть свои секреты, но мне об этом неизвестно.Тоже хотел бы узнать, спать хочется», — сообщил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что президент уже привык к подобному графику, отметив, что сам не ощущает дискомфорта.

На прошлой неделе президент России посетил с официальным визитом Монголию, после чего принял участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке. 6 сентября российский лидер прибыл в Амурскую область, где осмотрел объекты на космодроме Восточный. 8 сентября он уже прилетел в Москву и проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы.