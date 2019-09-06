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Alibaba $225 (+26,35%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+8,72%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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Путин потребовал достроить Восточный в срок

Президент России Владимир Путин ожидает более «ответственного» подхода к строительству космодрома Восточный и потребовал запустить его работу в намеченный срок. Об этом он заявил 6 сентября в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры космодрома и перспективных ракетных комплексов в Амурской области.

«Жду от вас более ответственного и динамичного темпа, более ответственного отношения к организации работы», — обратился он к руководству «Роскосмоса».

По словам президента, окончание строительства космодрома и последующий запуск с него ракеты-носителя сверхтяжелого класса должны состояться в 2028 году.

Также в ходе выступления Путин отметил необходимость наращивания конкурентного преимущества отечественных технологий в области космической индустрии. Несмотря на технологические и производственные проблемы, Россия всегда занимала «уверенные лидерские позиции» в сфере космоса, добавил президент.

«Чтобы не растратить, а сохранить, приумножить их, нам важно предлагать технологические решения действительно завтрашнего дня и быть на шаг впереди», — пояснил Путин.

В пятницу глава государства прибыл в Амурскую область, где осмотрел объекты космодрома Восточный и ознакомился с ходом реализации проекта по строительству стартового комплекса КРК «Ангара».

Теги: космос, космодром Восточный, Путин
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