Путин потребовал достроить Восточный в срок

Президент России Владимир Путин ожидает более «ответственного» подхода к строительству космодрома Восточный и потребовал запустить его работу в намеченный срок. Об этом он заявил 6 сентября в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры космодрома и перспективных ракетных комплексов в Амурской области.

«Жду от вас более ответственного и динамичного темпа, более ответственного отношения к организации работы», — обратился он к руководству «Роскосмоса».

По словам президента, окончание строительства космодрома и последующий запуск с него ракеты-носителя сверхтяжелого класса должны состояться в 2028 году.

Также в ходе выступления Путин отметил необходимость наращивания конкурентного преимущества отечественных технологий в области космической индустрии. Несмотря на технологические и производственные проблемы, Россия всегда занимала «уверенные лидерские позиции» в сфере космоса, добавил президент.

«Чтобы не растратить, а сохранить, приумножить их, нам важно предлагать технологические решения действительно завтрашнего дня и быть на шаг впереди», — пояснил Путин.