Путин проголосовал за «незнакомого ему лично кандидата» в Мосгордуму

Путин проголосовал за «незнакомого ему лично кандидата» в Мосгордуму

Президент выразил надежду, что политик, за которого он отдал свой голос, — «хороший, порядочный человек». В избирательном округе, где голосовал Путин, представлены только оппозиционные кандидаты

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин проголосовал на избирательном участке в Российской академии наук на выборах в Мосгордуму.

На вопрос журналистов, хватило ли ему разнообразия среди представленных кандидатов, Путин ответил, что «в некоторых странах есть и 30, 50 и 100 [кандидатов]» (цитата по «РИА Новости»). «Качество их работы при этом не меняется. Важно не сколько, а какого качества», — заявил президент, выразив надежду, что на проходящих выборах представлены достойные кандидаты. В избирательном округе, где голосовал Путин, зарегистрированы только представители парламентской оппозиции.

По словам Путина, он не знаком лично с кандидатом, за которого проголосовал. «Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек», — добавил он.

Путин традиционно голосует именно на этом избирательном участке, в РАН на улице Косыгина. Отдал там свой голос он и на выборах мэра Москвы в сентябре 2018 года. Тогда произошел казус: поместить бюллетень в комплекс обработки избирательных бюллетеней президент смог только с третьей попытки. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, президент пытался положить бюллетень не той стороной.