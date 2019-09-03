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Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,56%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
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ВЭФ-2019 ,  
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Путин прилетел во Владивосток на Восточный экономический форум

Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток, где он примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведает встречи с иностранными лидерами. Об этом сообщается на сайте Кремля. Путин также обсудит вопросы развития Дальнего Востока с представителями общественности, говорится в сообщении.

В столицу Приморья президент прилетел из Монголии, где находился с официальным по случаю празднования 80-й годовщины победы в боях с японцами на Халхин-Голе.

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ВЭФ пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с 4 по 6 сентября. Основные задачи форума — содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что на полях ВЭФ Путин встретится с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа, а также с премьер-министрами Махатхиром Мохамадом (Малайзия), Синдзо Абэ (Япония) и Нарендрой Моди (Индия). По словам Ушакова, встреча с Моди пройдет 4 сентября на судоверфи «Звезда», а с Ху российсикий президент встретится 5 сентября.

Теги: Владимир Путин, ВЭФ, Владивосток
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