СМИ сообщили о нежелании США приобретать у России гиперзвуковые ракеты

Соединенные Штаты не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России, заявил представитель администрации США, передает «РИА Новости».

По словам источника агентства, у США мало причин рассматривать покупку у России гиперзвукового оружия, так как Соединенные Штаты якобы имеют «сравнительное преимущество» в этой сфере. Об этом также сообщил ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

В четверг, 5 сентября, российский президент Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме сообщил о своем предложении американскому лидеру Дональду Трампу купить российское гиперзвуковое оружие. Трамп ответил, что США произведут аналоги сами.

Впервые о гиперзвуковой ракете Путин заявил в послании Федеральному собранию в начале марта 2018 года. Тогда он сообщил о о создании гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал». Позже Миобороны сообщило об успешном пуске, а в мае президенту показали истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

В начале мая в Минобороны США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия. Речь идет о двух блоках — планирующем и воздушно-реактивном. В августе помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия при создании гиперзвукового оружия использует технологии, похищенные у США. Об этом он сообщил, комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском, произошедший во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки с изотопным источником питания.