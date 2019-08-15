Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

По мнению советника Трампа, Россия использовала украденные у США технологии для создания гиперзвукового оружия. Он отметил, что Россия тратит много средств на оборону, несмотря на ее экономические показатели

Джон Болтон (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов. Об этом он сказал в интервью The Voice of America.

Болтона попросили прокомментировать инцидент под Северодвинском, где 8 августа на морской платформе произошел взрыв во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки с изотопным источником питания.

Советник президента США заявил, что ему известно больше, чем он может сказать. Однако, инцидент является примером того, как Россия ведет работы по созданию средств доставки ядерного оружия, считает Болтон.

«Что-то здесь явно пошло не так, но это демонстрирует, что, хотя по экономике Россия сравнима с Нидерландами, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, ракеты с планирующим гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий», — заявил Болтон.