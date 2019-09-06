Дело о нападении на Памфилову передадут в Следственный комитет

Уголовное дело о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову передадут из МВД в Следственный комитет (СК). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«По решению Генерального прокурора России Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД России для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР», — заявили в ведомстве. В пресс-службе добавили, что Генпрокуратура будет контролировать расследование дела.

Передачу материалов дела в центральный аппарат возглавляемого им ведомства ранее инициировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В ночь на 6 сентября неизвестный мужчина в маске напал на главу ЦИК Эллу Памфилову в ее загородном доме. Злоумышленник проник в дом, где несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером. Памфилова сумела отбиться от нападавшего стулом, после чего он скрылся.