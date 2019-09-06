Экс-глава Starbucks отказался участвовать в президентских выборах в США

Экс-глава сети кофеен Starbucks Говард Шульц отказался участвовать в выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщается на сайте бизнесмена.

«В настоящий момент недостаточно людей готовы поддержать независимого кандидата из страха таким образом способствовать победе исключительно опасного действующего президента», — заявил Шульц. По словам бизнесмена, одно время он также рассматривал возможность побороться за право стать кандидатом от Демократической партии, однако позже счел эту идею бесперспективной. Шульц сообщил, что намерен инвестировать средства, которые он планировал выделить на свою предвыборную кампанию, в «людей, организации и идеи», продвигающие цели честной, корректной и результативной политики.

В январе телеканал CNN сообщил о заинтересованности Шульца в выдвижении в президенты США. О такой возможности бизнесмен заявлял еще в 2018 году, после ухода с поста главы сети кофеен Starbucks, которой он руководил более 30 лет.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года. Ранее от участия в президентской гонке отказались сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд и губернатор штата Вашингтон Джей Инсли.