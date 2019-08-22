Губернатор штата Вашингтон выбыл из предвыборной гонки в США

Губернатор штата Вашингтон выбыл из предвыборной гонки в США

Представитель Демократической партии США, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил, что выбывает из предвыборной гонки за пост президента США. Об этом политик сообщил в эфире телеканала MSNBC.

«Стало понятно, что мне не удастся победить... Я не стану президентом, поэтому сегодня прекращаю участие в президентской гонке», — заявил Инсли, добавив, что с дальнейшими планами определится позднее.

68-летний политик объявил о своем выдвижении в кандидаты на пост президента США в марте. Одним из главных пунктов предвыборной кампании Инсли была борьба с изменением климата.

Джей Инсли занимает пост губернатора штата Вашингтон с 2013 года.