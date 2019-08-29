Сенатор Джиллибранд отказалась участвовать в президентских выборах в США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,80 +0,36 EUR Бирж. 73,93 +0,24 Brent 60,50 +3,07% USD Нал. 67,24 65,65 EUR Нал. 74,35 72,89 USD ЦБ 66,41 +0,15 EUR ЦБ 73,66 +0,05 EUR/USD 1,1075 -0,0015 BTC/USD Бирж. 9 621,25 -118,75 IMOEX 2 677,31 +0,68% RTSI 1 266,71 +0,64% DJIA 26 036,10 +1,00% Nasdaq 7 856,88 +0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+72,43%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+72,43%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 66,41 (+0,15) Quote, 28 авг, 13:41
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 73,66 (+0,05) Quote, 28 авг, 13:41
Болтон оценил поездку на Украину Политика, 08:25 Минобороны опубликовало видео посадки Су-34 и Ан-26 на автомагистраль Общество, 08:23 «Тебе не над чем работать»: Маршалл Голдсмит о фразах-табу Pro, 08:18 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 08:08 Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России Финансы, 08:00 Politico узнал о решении Трампа пересмотреть военную помощь Украине Политика, 07:43 Ученые воссоздали лицо предка древнейшего человека. Видео Общество, 07:38 Число погибших при обрушении дома на Украине возросло до восьми Общество, 07:33 Сенатор Джиллибранд отказалась участвовать в президентских выборах в США Политика, 07:14 Социологи описали портрет «идеального губернатора» для Петербурга Политика, 07:01 Коалиция сообщила об атаке хуситов на аэропорт в Саудовской Аравии Политика, 06:44 Инвестиции для пессимистов: во что вложиться тем, кто ждет кризиса Quote, 06:34 В США собрались расследовать выбор Трампом места следующего саммита G7 Политика, 06:32 СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста Общество, 06:28
Политика ,  
0 
Сенатор Джиллибранд отказалась участвовать в президентских выборах в США

Сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд отказалась участвовать в гонке за право стать кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года. Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.

«Сегодня я заканчиваю свою президентскую кампанию. Я так горжусь этой командой и всем, чего мы достигли. Но я думаю, что важно знать, как можно послужить стране и обществу лучше всего», — сказала она.

Джиллибранд поблагодарила тех, кто ее поддерживал. Она также заявила, что нужно победить американского президента Дональда Трампа и «отвоевать сенат».

Политика
Демократическая партия США в спорах ищет соперника Трампу

В свою очередь Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что он очень рад, что демократы не узнали, что Джиллибранд была тем кандидатом, которого он действительно боялся.

В начале августа в США завершился второй раунд дебатов потенциальных кандидатов в президенты от демократов. Лучше всех выступили сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс. При этом в 2018 году 33% демократов заявляли о готовности отдать свой голос за бывшего вице-президента Джо Байдена.

Теги: выборы президента, Демократическая партия США
Материалы по теме
Семерка демократов: кто бросит вызов Трампу на выборах через два года
Политика
Демократическая партия США в спорах ищет соперника Трампу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter