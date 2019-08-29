Сенатор Джиллибранд отказалась участвовать в президентских выборах в США

Сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд отказалась участвовать в гонке за право стать кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года. Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.

«Сегодня я заканчиваю свою президентскую кампанию. Я так горжусь этой командой и всем, чего мы достигли. Но я думаю, что важно знать, как можно послужить стране и обществу лучше всего», — сказала она.

Джиллибранд поблагодарила тех, кто ее поддерживал. Она также заявила, что нужно победить американского президента Дональда Трампа и «отвоевать сенат».

В свою очередь Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что он очень рад, что демократы не узнали, что Джиллибранд была тем кандидатом, которого он действительно боялся.