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Демократическая партия США в спорах ищет соперника Трампу Фаворитом остается бывший вице-президент Джо Байден, хотя пока его выступления оценивают как слабые
В США завершился второй раунд дебатов потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года. Лучше других выступили сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, но и Джо Байдена рано списывать со счетов
Берни Сандерс и Элизабет Уоррен (слева направо) (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Что дают дебаты

В среду вечером в Детройте прошла вторая часть стартовавших в июне дебатов, в которых приняли участие потенциальные демократические кандидаты в президенты страны. Пока таковых более двух десятков, поэтому дебаты проходили два вечера подряд — 30 и 31 июля. Впереди еще несколько раундов дискуссий. Их цель — выявить фаворитов, которые потом примут участие в праймериз, по итогам которых на съезде партии в конце лета 2020 года будет назван соперник действующего президента Дональда Трампа на выборах в следующем ноябре.

Участвовать в продолжении дебатов смогут не все желающие. Национальный комитет Демпартии допустит до следующих только тех, кто удовлетворяет нескольким условиям — имеет по меньшей мере рейтинг 2% в четырех разных общенациональных опросах или опросах в штатах, где начнутся праймериз, получил пожертвования от 130 тыс. доноров, в том числе по меньшей мере 400 пожертвований от доноров из 20 разных штатов. Пока этим требованиям удовлетворяют только семеро, подсчитал NPR, — бывший вице-президент Джо Байден, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, мэр Саут-Бенда (Индиана) Пит Буттиджич, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, бывший конгрессмен от Техаса Бето О`Рурк, сенатор от Вермонта Берни Сандерс и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. Для тех, кто не входит в этот список, дебаты давали возможность привлечь на свою сторону новых сторонников. По итогам состоявшегося раунда отсеется более десяти кандидатов, прогнозирует The New York Times.

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Кто дебатировал наиболее убедительно

В первый день из тех, кого американские СМИ называют фаворитами, в дебатах участвовали двое — Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, во второй день — Джо Байден и Камала Харрис. На первых дебатах месяц назад выступление бывшего вице-президента было неубедительным, поэтому его второе появление на одной сцене с соперниками должно было показать, может ли он мобилизоваться, отмечает The New York Times. «Через месяц после неуверенного выступления, которое усилило ощущение слабости фаворита и спровоцировавшего вопросы — не стар ли он? не слишком ли ностальгически умеренный? Не слишком ли политически хрупок, чтобы защититься, когда ему бросают вызов? Бывший вице-президент дал некоторые ответы, — пишет New York Times — Он все еще стар. Он все еще ностальгирует. И он до сих пор остается лидером, пока кто-то не сможет доказать обратное».

Байден, как и прежде, вел себя подчеркнуто сдержанно, был малоэмоционален, путался в цифрах — в частности, так и не дал точной оценки, сколько стоит медицинская программа Medicare — то ли $3 трлн за десять лет, то ли $30 трлн, отметила Washington Post. По мнению опрошенных газетой экспертов, Байдена можно считать неудачником состоявшихся дебатов, хотя он и выступил лучше, чем раньше. С тем, что Байден справился лучше, чем в июне, согласны авторы New York Times и Reuters.

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В первый вечер успешнее других выступили Уоррен и Сандерс, во второй вечер сюрприз преподнес Кори Букер, отмечают опрошенные New York Times эксперты. Он уверенно атаковал Байдена, подчеркивал его роль в создании политики, которую он теперь обещает отменить. Политтехнологи также высоко оценили предложение Букера к однопартийцам сосредоточиться на критике политики Трампа, а не соратников.

Темами дискуссий стали привычные темы незаконной иммиграции, реформы системы здравоохранения. Прогрессисты, к которым относят Уоррен и Сандерса, отстаивали свое предложение по реформе здравоохранения. Но их инициатива ввести всеобщее бесплатное медицинское страхование за счет увеличения налогов, взимаемых с больших корпораций и более состоятельных слоев населения, встретило сопротивление других кандидатов. В частности, участник первого дня дебатов, бывший конгрессмен от Мэриленда Джон Делейни, отметил, что подобный проект ущемит права граждан, которые пользуются частным медицинским страхованием. Однако подробности планов реформы так и не были обсуждены за два дня дебатов, отмечает Vox.

Темы внешней политики пока кандидатами почти не поднимались. За два дня Россию вспомнили меньше десятка раз. В первый день сенатор от Миннесоты Эми Клобушар критиковала Трампа за его выход из климатического соглашения и соглашения с Россией по ядерным вооружениям (договор о ракетах средней и меньшей дальности). Во второй день сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд также поставила в вину Трампу провоцирование космической гонки с Россией, отметив, что вместо этого он мог бы спровоцировать гонку за чистый воздух для всех американцев.

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Каковы шансы демократов побить Трампа

Президент США внимательно следил за дебатами и комментировал их в своем Twitter. «Люди на сцене сегодня вечером, и вчера, не те, кто сделает Америку снова великой или сохранит величие Америки! Наша страна сейчас ставит рекорды почти в каждой категории, от фондового рынка до военных, до безработицы», — написал он. «Очень низкие рейтинги у демократических дебатов», — указал он в другом комментарии.

Несмотря на эти высказывания, опросы показывают, что у кандидатов-демократов есть шансы побороться с Трампом за президентское кресло. По данным национального опроса Emerson Polling, проведенного 27–29 июля, в вероятном финале президентских выборов 2020 года победителями в схватке с Трампом будут Байден (51%) и Сандерс (51%). В случае выхода в кандидаты от демократов Уоррен шансы на победу с Трампом у нее равны, Харрис и Буттиджич, согласно опросу, проиграют Трампу, получив по 48% каждый.

Пока, как показывает опубликованный в начале недели опрос Quinnipiac University, большинство избирателей-демократов (34%) полагает, что именно 76-летний Байден будет соперником Трампа в ноябре.

«Кампания только начинается, но из всех кандидатов, кто есть, всего несколько человек имеют политический общенациональный вес — это Берни Сандерс, который уже прошел одну кампанию (боролся с Хилари Клинтон), и, конечно, Джо Байден, который очень давно пребывает на политическом олимпе. Все остальные — рангом не выше местного политика, поэтому выбор невелик у демократов», — отмечает в разговоре с РБК американист Юрий Рогулев. Основная проблема Байдена — отсутствие у него новой повестки и его излишняя умеренность во взглядах, непопулярная сейчас, продолжает эксперт.

Авторы: Полина Химшиашвили, Ксения Сигаева
Теги: США Россия, дебаты, Демократическая партия, Дональд Трамп
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