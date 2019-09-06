Аксенов пригласил Зеленского в Крым и попросил принять выбор его жителей

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать на полуостров и спросить у жителей республики, хотят ли они вернуться в состав Украины. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Крым 24», запись которого опубликовал в Facebook.

«Что касается Зеленского. У них квартира тут своя в Ялте. Приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте людям вопросы и спросите, хотят ли они назад в Украину», — сказал он.

Он добавил, после этого администрации нужно принять ответ крымчан и сделать так, как хотят жители полуострова. По его словам, всем украинским политикам нужно признать, что Крым является частью России. Глава региона уточнил, что решение о приглашении украинского президента принимает МИД России, но не он.

При этом Аксенов отметил, что Зеленский находится в образе своего персонажа из сериала «Слуга народа» Василия Голобородько и «еще не понял, куда он попал». Он выразил мнение, что украинскому лидеру нужно Глава Крыма заявил, что руководство Украины вновь взяло курс на США.