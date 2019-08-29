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Tiffany & Co. $115 (+34,8%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
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Зеленский назвал приоритеты для новой Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту обозначил главные задачи нового состава Верховной рады, передает корреспондент РБК.

Приоритетами для депутатов он назвал «укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма».

Он добавил, что Раде нужно будет обеспечить действенную реформу правоохранительных органов и судебной системы, продолжить уже начатые реформы децентрализации и евроинтеграции. Кроме того, отметил Зеленский, перед новым парламентом Украины стоит задача либерализации экономики.

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В Киеве 29 августа начал работу девятый созыв Верховной рады. Новый парламент сформировался в результате досрочных выборов, состоявшихся 21 июля по указу Зеленского. На них партия президента «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей, что в сумме с итогами выборов в одномандатных округах дало ей 254 места в Раде из 450.

Зеленский 29 августа внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте. В карточке документа указывалось, что законопроект заявлен президентом как неотлагательный.

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, Украина
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