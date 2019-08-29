Зеленский назвал приоритеты для новой Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту обозначил главные задачи нового состава Верховной рады, передает корреспондент РБК.

Приоритетами для депутатов он назвал «укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма».

Он добавил, что Раде нужно будет обеспечить действенную реформу правоохранительных органов и судебной системы, продолжить уже начатые реформы децентрализации и евроинтеграции. Кроме того, отметил Зеленский, перед новым парламентом Украины стоит задача либерализации экономики.

В Киеве 29 августа начал работу девятый созыв Верховной рады. Новый парламент сформировался в результате досрочных выборов, состоявшихся 21 июля по указу Зеленского. На них партия президента «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей, что в сумме с итогами выборов в одномандатных округах дало ей 254 места в Раде из 450.