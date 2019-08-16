В Крыму посоветовали Киеву не успокаивать себя «стратегией реинтеграции»

Депутат Госсовета Крыма Ефим Фикс прокомментировал создание Киевом «стратегии реинтеграции» Крыма и территорий ЛНР и ДНР.

«Они себя успокаивают какими-то идеями по этому вопросу, они там все придумали. Пусть они займутся своими внутренними делами. С Крымом вопрос решен. Жители Крыма сами приняли решение и сами провели референдум», — сказал Фикс в беседе с РБК.

По словам депутата, для разрешения ситуации с Донбассом существует «нормандский формат». «Есть минские обсуждения, и пусть они выполняют то, о чем договорился их выдающийся в кавычках деятель Порошенко. И пусть не выдумывают всякую ерунду», — отметил депутат Госсовета.

Ранее команда Зеленского заявила о создании специальной группы, которой предстоит заниматься вопросами возвращения Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Так, она должна будет разработать стратегию реинтеграции оккупированных территорий и план действий, который будет регулярно пересматриваться. Также в числе первоочередных задач — создание концепции переходного правосудия и имплементация норм и принципов международного гуманитарного и уголовного права в Донбассе и Крыму.