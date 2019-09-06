Украинская разведка обвинила Россию в отработке нападения

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия является одной из основных угроз из-за наращивания группировок войск на границе. Об этом он сообщил в интервью агентству «Укринформ».

По его словам, Россия поддерживает угрозу территориальной целостности Украины, а также возможности возобновления широкомасштабных военных действий. «Россия поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск», — сказал он.

Скибицкий добавил, что на границе завершается формирование трех российских мотострелковых дивизий, а также продолжается создание восьмой армии в Южном военном округе. Он заявил, что Россия планирует завершить их формирование к концу 2019 года или началу 2020 года.

По его словам, на учениях «Кавказ-2020» Россия будет на практике отрабатывать применение новых дивизий и армии против Украины, в том числе в Крыму.