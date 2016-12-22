Климкин заподозрил Россию в размещении ядерного оружия в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об обеспокоенности милитаризацией «оккупированного» Крыма. По его словам, существуют «обоснованные подозрения» о наличии на полуострове ядерного оружия.

Павел Климкин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на полуострове Крым может быть российское ядерное оружие. Об этом он рассказал в эфире телеканала ATR, передает «Интерфакс-Украина».

«Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум инфраструктура для ядерного оружия», — сказал Климкин. Он не уточнил, о каких объектах идет речь.

По словам министра, с территории Крыма также ведутся поставки военной техники. В частности, с полуострова ее отправляют в Сирию. Климкин подчеркнул, что тема «милитаризации оккупированного Крыма» может стать проектом резолюции Генассамблеи ООН.

Это не первые обвинения со стороны Украины о ядерном оружии в Крыму. В 2017 году спикер Верховной рады Андрей Парубий на заседании Парламентской ассамблеи НАТО заявил, что Россия активно проводит «милитаризацию» полуострова.

«В том числе планирует разместить, а по некоторым данным уже разместила ядерные наступательные вооружения», — добавил спикер Рады.

Российский сенатор Франц Клинцевич тогда ответил, что у Москвы нет причин для размещения в Крыму ядерного оружия и обвинил спикера Рады в «демонизации» России. «У нас нет ни стратегических, ни тактических причин размещать в Крыму ядерное оружие», — отметил Клинцевич.

Крым вошел в состав России после проведения референдума в 2014 году. Киев не признает результаты этого голосования и считает, что полуостров аннексировали. Москва эти обвинения отвергает. В 2016 году президент России Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «исторически закрытым», подчеркнув, что жители полуострова сделали свой выбор.