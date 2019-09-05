Росстат заявил о понижении цен в августе

В августе месячная дефляция в России составила 0,2%, а с начала года рост потребительских цен составил 2,4%, следует из данных Росстата.

«В августе 2019 года по сравнению с июлем 2019 года индекс потребительских цен составил 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 года — 102,4%», — говорится в сообщении ведомства. Росстат зафиксировал такой показатель дефляции впервые с сентября 2017 года, тогда месячная дефляция составила 0,15%.

В ведомстве отметили сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию на 10,1%. За месяц также на 0,3–0,5% подешевели бескостная свинина, гречневая крупа, кофе, какао и пр. Подорожали куриные яйца и пшено — на 5,5 и 3% соответственно. В преддверии нового учебного года на 0,5–1,1% выросли цены на товары для школьников,

С 23 по 29 июля в стране впервые с сентября 2017 года была зафиксирована дефляция. А с 6 по 12 августа ведомство зафиксировало дефляцию 0,1%.