Росстат второй раз за год заявил о снижении цен

Росстат второй раз за год заявил о снижении цен

Росстат с 6 по 12 августа зафиксировал в России дефляцию 0,1%, с начала года рост потребительских цен составил 2,6%, сообщает ведомство.

На прошлой неделе Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в России. Неделей ранее, с 23 по 29 июля, в России впервые с начала сентября 2017 года была зафиксирована дефляция.

«За период с 6 по 12 августа 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала августа он составил 99,9%, с начала года — 102,6%», — говорится в сообщении.

За предыдущую неделю выросли цены на яйца, пшено, куриное мясо и баранину — 1,3; 0,8 и 0,4% соответственно. Подешевели сахар — 1%, водка и шоколадные конфеты — 0,2%. Также снизились цены на овощи, в среднем на 3%. Цены на бензин и дизтопливо не изменились.