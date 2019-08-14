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JD.com $41,5 (+37,1%) прогноз Jefferies к 13.08.20
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Росстат второй раз за год заявил о снижении цен

Росстат с 6 по 12 августа зафиксировал в России дефляцию 0,1%, с начала года рост потребительских цен составил 2,6%, сообщает ведомство.

На прошлой неделе Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в России. Неделей ранее, с 23 по 29 июля, в России впервые с начала сентября 2017 года была зафиксирована дефляция.

«За период с 6 по 12 августа 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала августа он составил 99,9%, с начала года — 102,6%», — говорится в сообщении.

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Потребительские цены впервые за два года ушли в минус

За предыдущую неделю выросли цены на яйца, пшено, куриное мясо и баранину — 1,3; 0,8 и 0,4% соответственно. Подешевели сахар — 1%, водка и шоколадные конфеты — 0,2%. Также снизились цены на овощи, в среднем на 3%. Цены на бензин и дизтопливо не изменились.

Данные были получены Росстатом на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 283 городах страны.

По итогам 2019 года Минэкономразвития спрогнозирует инфляцию на уровне ниже 4%, говорил глава ведомства Максим Орешкин, анонсируя новый макропрогноз. Банк России, в свою очередь, говорил о возврате годовой инфляции к 4% в начале 2020 года.

Если дефляция будет сохранятся в течение двух-трех недель, то годовая инфляция может начать движение к «середине» обновленного прогнозного диапазона ЦБ в 4,5% уже в августе, утверждал ранее главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он пояснял, что это может стать существенным аргументом для еще одного снижения ключевой ставки (на 25 б.п.) на заседании Центробанка в сентябре.

Теги: дефляция, Росстат, потребительские цены
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