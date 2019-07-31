В России впервые за два года зафиксирована дефляция

В России впервые за два года зафиксирована дефляция

В России впервые с начала 2017 года зафиксирована дефляция. Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля 2019 года упали на 0,1%, сообщил Росстат

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата. Это произошло впервые с начала августа 2017 года (с 28 июля по 3 августа цены снизились на 0,1%).

За прошедшую неделю сильнее всего снизились цены на огурцы — на 4%, картофель — 3,3%, морковь — 3,2%, лук — 2,5%. В целом падение цен на плодоовощную продукцию составило 0,9%;

За прошедшую неделю цены на сахарный песок снизились на 1,2%, подсолнечное масло — на 0,3%, гречневую крупу — на 0,2%;

Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.

С начала июля инфляция составила 0,2%, с начала года — 2,7%. В июне инфляция составила 4,7% после 5,1% в мае.