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Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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В России впервые за два года зафиксирована дефляция
В России впервые с начала 2017 года зафиксирована дефляция. Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля 2019 года упали на 0,1%, сообщил Росстат
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата. Это произошло впервые с начала августа 2017 года (с 28 июля по 3 августа цены снизились на 0,1%).

  • За прошедшую неделю сильнее всего снизились цены на огурцы — на 4%, картофель — 3,3%, морковь — 3,2%, лук — 2,5%. В целом падение цен на плодоовощную продукцию составило 0,9%;
  • За прошедшую неделю цены на сахарный песок снизились на 1,2%, подсолнечное масло — на 0,3%, гречневую крупу — на 0,2%;
  • Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.

С начала июля инфляция составила 0,2%, с начала года — 2,7%. В июне инфляция составила 4,7% после 5,1% в мае.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция по итогам июля составит 0,2% месяц к месяцу, а в годовом выражении замедлится до 4,5–4,6%. По итогам 2019 года министерство прогнозирует инфляция на уровне 4,3%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.

Большинство показателей месячной инфляции, отражающих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, находятся вблизи 4% в годовом выражении, отмечал ЦБ. По оценке регулятора, сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса. Реальные располагаемые денежные доходы населения по итогам первого полугодия сократились на 1,3%

Вместе с тем вклад в замедление роста потребительских цен внесло снижение цен на плодоовощную продукцию на фоне более раннего поступления нового урожая, отметили в ЦБ.

На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% с 7,5%.

Автор: Юлия Старостина
Теги: дефляция, Росстат
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