Минэкономразвития спрогнозирует инфляцию ниже таргета ЦБ

В новом макропрогнозе Минэкономразвития инфляция зафиксирована на уровне ниже 4% при нынешнем прогнозе в 4,3%. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает ТАСС.

«По инфляции на 2019 год точно будем понижать, новый прогноз будет ниже 4%, конкретные цифры будут чуть позже», — сказал министр. Он сообщил, что новый макропрогноз будет готов в течение ближайших двух недель.

Глава Минэка отметил, что в новом макропрогнозе будут также проанализированы причины замедления экономического роста в первом полугодии этого года. Орешкин видит три причины — замедление совокупного спроса, ухудшение инвестиционного климата и сложности во внешнеэкономической сфере. «Все эти три причины и дали тот негативный эффект — чуть хуже, чем мы ожидали по первому полугодию», — резюмировал он, добавив, что во втором полугодии министерство ожидает восстановления совокупного спроса.

В конце декабря Центробанк прогнозировал инфляцию по итогам 2019 года на уровне 5–5,5%, но к июню снизил прогноз до 4,2–4,7%. Уровень годовой инфляции в 4% регулятор ожидал в начале 2020 года.