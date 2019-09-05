Путин пообещал пригласить лидеров «Большой семерки» на саммит в России

Следующий саммит «Большой восьмерки» (страны G7 плюс Россия) стоит провести в России, как планировалось до этого, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Он отметил, что проведение саммита в таком формате отложили партнеры, а не Россия. «Мы открыты. Если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады», — заявил Путин. По его словам, Россия не отказывается ни от какого формата сотрудничества. Обмен мнениями, даже на повышенных тонах, всегда полезен, добавил президент.

Премьер Японии Синдзо Абэ, также выступавший на сессии ВЭФа, отметил, что поднимал этот вопрос на саммите G7, прошедшем в конце августа во французском Биаррице. По его словам, Россия играет важную роль при решении международных проблем.

Формат «Большой восьмерки», в который входили Россия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, существовал с 1998 до 2014 года. После присоединения Крыма к России и начала войны на востоке Украины участники клуба отказались приехать на запланированный саммит в Сочи и собрались без России в Брюсселе.

В ходе саммита «Большой семерки» в Биаррице в 2019 году Трамп предложил пригласить на встречу стран — участниц организации в 2020 году Россию в качестве гостя. Однако лидеры G7 его не поддержали. Комментируя эту ситуацию, в Кремле напомнили о том, что для возвращения Москвы к работе G7 необходим консенсус.