Трамп подтвердил желание пригласить Россию вернуться в G8

Президент США Дональд Трамп вновь заявил на саммите G7 во французском Биаррице, что хотел бы возвратить Россию в состав группы, вернувшись к формату G8.

По словам Трампа, он указывал лидерам остальных стран G7 на то, что возвращение России было бы выгодно, однако не все с ним согласны.

«Есть те, кто согласился со мной на 100%, но есть те, кто не согласен», — сказал Трамп журналистам, передает CNN.

Накануне, 25 августа, Трамп заявил, что решения о возвращении России не принималось, было лишь обсуждение вопроса. При этом Трамп отметил, что его позицию о выгодности восстановления G8 поддержали, в том числе и те, от кого он этого не ожидал. «Я был действительно удивлен парой из них, потому что не думал, что у них хорошие отношения [с Россией], и было приятно то, что они сказали: «Да, мы хотели бы вернуть их», — сказал Трамп.

«От Германии я дала понять, что нам нужен прогресс в реализации Минского процесса, чтобы мы могли говорить о включении России в G7», — заявила 25 августа канцлер Германии Ангела Меркель, уточнив, что это мнение разделяют и другие участники «Группы семи».