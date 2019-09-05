В МИДе предложили дождаться анализа Госдумы по ситуации с Deutsche Welle

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,22 -0,54 EUR Бирж. 73,05 -0,20 Brent 60,57 +4,88% USD Нал. 66,90 64,17 EUR Нал. 73,83 71,33 USD ЦБ 66,50 -0,41 EUR ЦБ 73,06 -0,14 EUR/USD 1,1029 +0,0059 BTC/USD Бирж. 10 543,00 -50,00 IMOEX 2 793,36 +0,69% RTSI 1 330,77 +2,09% DJIA 26 355,47 +0,91% Nasdaq 7 976,88 +1,30%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
НОВАТЭК ₽1 580 (+19,81%) прогноз Ренессанс Капитал к 14.08.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+8,85%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,59%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+41,43%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
НОВАТЭК ₽1 580 (+19,81%) прогноз Ренессанс Капитал к 14.08.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+8,85%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,59%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+41,43%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 66,5 (-0,41) Quote, 04 сен, 14:41
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 73,06 (-0,14) Quote, 04 сен, 14:41
Два дня до боя. Самые простые и сложные бои Нурмагомедова и Порье Спорт, 06:00 Правительство утвердило правила для оформления ДТП со смартфона Финансы, 06:00 Альпинист из Москвы получил травму на Эльбрусе Общество, 05:39 «Ростелеком» предложит россиянам оплачивать покупки лицом Финансы, 05:26 В МИДе предложили дождаться анализа Госдумы по ситуации с Deutsche Welle Политика, 04:52 Компасы в Гринвиче впервые за 360 лет покажут на «истинный Север» Общество, 04:17 Лавров отказался считать Китай старшим братом для России Политика, 04:06 Экс-первую леди Гондураса приговорили к 58 годам тюрьмы за мошенничество Политика, 03:30 Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота Общество, 02:57 Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах возросло до 20 человек Общество, 02:51 Суд оправдал юриста Крейга по делу о лжи минюсту США о работе на Украине Общество, 01:56 В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет Политика, 01:56 Лавров сообщил о предложениях для США по «починке» отношений Политика, 01:09 Роухани подтвердил планы Ирана сократить обязательства по ядерной сделке Политика, 00:36
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
В МИДе предложили дождаться анализа Госдумы по ситуации с Deutsche Welle

Министерство иностранных дел России не станет комментировать развитие ситуации с немецкой телерадиокомпанией Deutsche Welle до тех пор, пока депутаты Госдумы не проведут соответствующий анализ. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Прежде чем комментировать это развитие событий, надо дождаться окончания анализа нашими депутатами этой ситуации. Что касается реакции на происходящее, то она должна быть адекватной и пропорциональной», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Общество
Роскомнадзор проверил работу Deutsche Welle по запросу Совфеда

Накануне из глава администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хофманн в письме председателю комиссии Госдумы Василию Пискареву по расследованию иностранного вмешательства сообщил об отказе компании участвовать в работе комиссии. Хофманн заявил, что представители компании не видят правовой возможности для участия в заседании комиссии, так как Deutsche Welle подчиняется немецким надзорным органам. Кроме того, он отметил, что журналистская деятельность телерадиокомпании основана на правилах объективного освещения событий, а это, в свою очередь, исключает вмешательства во внутренние дела других стран.

Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о возможном отзыве аккредитации СМИ у Deutsche Welle в том случае, если компания не будет содействовать работе комиссии. Генеральный директор медиакомпании Петер Лимбург, комментируя обвинения медиакомпании в нарушении российского законодательства, счел их абсурдными.

В начале августа МИД России вызвал из-за публикации Deutsche Welle временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески, в которой, по утверждению дипведомства, содержался «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях». О какой именно публикации Deutsche Welle идет речь, на Смоленской площади не уточнили. Однако она была расценена как попытка вмешательства медиакорпорации во внутренние дела России.

Позже Мария Захарова заявила, что в несанкционированных акциях также было замешано посольство США в Москве.

Теги: Мария Захарова, Deutsche Welle
Материалы по теме
Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter