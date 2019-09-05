В МИДе предложили дождаться анализа Госдумы по ситуации с Deutsche Welle

Министерство иностранных дел России не станет комментировать развитие ситуации с немецкой телерадиокомпанией Deutsche Welle до тех пор, пока депутаты Госдумы не проведут соответствующий анализ. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Прежде чем комментировать это развитие событий, надо дождаться окончания анализа нашими депутатами этой ситуации. Что касается реакции на происходящее, то она должна быть адекватной и пропорциональной», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Накануне из глава администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хофманн в письме председателю комиссии Госдумы Василию Пискареву по расследованию иностранного вмешательства сообщил об отказе компании участвовать в работе комиссии. Хофманн заявил, что представители компании не видят правовой возможности для участия в заседании комиссии, так как Deutsche Welle подчиняется немецким надзорным органам. Кроме того, он отметил, что журналистская деятельность телерадиокомпании основана на правилах объективного освещения событий, а это, в свою очередь, исключает вмешательства во внутренние дела других стран.

Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о возможном отзыве аккредитации СМИ у Deutsche Welle в том случае, если компания не будет содействовать работе комиссии. Генеральный директор медиакомпании Петер Лимбург, комментируя обвинения медиакомпании в нарушении российского законодательства, счел их абсурдными.