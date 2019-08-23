Обвиняемому в шпионаже американцу Уилану в суд вызвали скорую помощь

Обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану вызвали в Лефортовский суд скорую помощь, сообщила РБК пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко.

Ранее на этом заседании суда, в ходе которого должно было рассматриваться ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, Уилан пожаловался на состояние здоровья.

«В Лефортовский суд Москвы после жалобы на плохое самочувствие обвиняемого в России в шпионаже американца Пола Уилана была вызвана скорая помощь. В связи с этим в заседании был объявлен перерыв», — сообщила РБК Первовласенко.

Уилан сообщил, что не ел с вечера вчерашнего дня, потому что утром у него брали анализ крови, передает «РИА Новости». На предложение судьи вызвать скорую Уилан заявил, что ему нужен не фельдшер, а лечение в стационаре у профильного врача. Ранее, когда американца вели на заседание, он пожаловался журналистам: «Они толкают меня, даже несмотря на то, что у меня проблемы со здоровьем». До начала суда американец попросил, чтобы консульские работники посетили его в следственном изоляторе.

В итоге скорая не стала госпитализировать американца, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в здании суда. Медики пришли к выводу, что в экстренной госпитализации он не нуждается.