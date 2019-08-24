МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана

МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

24 августа посольство США в России опубликовало в социальной сети пост, в котором заявило, что, несмотря на угрозу здоровью Уилана, руководство СИЗО «Лефортово» «отказывается предоставить медицинскую документацию или разрешить провести независимый медосмотр». Дипмиссия потребовала отпустить Уилана домой для получения надлежащей медицинской помощи.

«А «пора отпустить домой, где человек сможет получить надлежащую медпомощь», — это только к Полу относится?» — прокомментировал публикацию официальный аккаунт МИД России. В российском ведомстве напомнили посольству, что в американских тюрьмах содержатся миллионы заключенных, в том числе свыше 50 граждан России. Многие из них болеют. «Отпускайте», — заявили в министерстве.

23 августа на заседании суда, на котором должно было рассматриваться ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, Уилан пожаловался на состояние здоровья. Ему вызвали скорую помощь. Прибывшие медики не стали госпитализировать Уилана, решив, что он не нуждается в медицинской помощи.