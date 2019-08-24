МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,99 +0,39 EUR Бирж. 73,51 +0,83 Brent 58,78 -1,85% USD Нал. 66,67 64,71 EUR Нал. 74,77 72,90 USD ЦБ 65,60 -0,02 EUR ЦБ 72,62 -0,21 EUR/USD 1,1135 +0,0055 BTC/USD Бирж. 10 080,00 -327,00 IMOEX 2 660,74 -0,54% RTSI 1 268,45 -1,11% DJIA 25 628,90 -2,37% Nasdaq 7 751,77 -3,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 65,6 (-0,02) Quote, 23 авг, 12:53
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 72,62 (-0,21) Quote, 23 авг, 12:53
Стажер за рулем погрузчика врезался в самолет в Шереметьево Общество, 19:24 В Ростовской области разбился вертолет Ми-2 Общество, 19:18 Рогозин назвал новую дату повторной стыковки «Союза» с МКС Технологии и медиа, 19:15 Демонтаж самолета А321 в кукурузном поле. Фоторепортаж Общество, 19:11  МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана Политика, 19:08 «Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате России Спорт, 18:46 Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец» Политика, 18:45 Минобороны показало видео пуска «Булавы» с атомной подлодки Общество, 18:25 В Москве похоронили актрису Александру Назарову Общество, 17:36 Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321 Общество, 17:26 Украина отпраздновала День независимости. Фоторепортаж Общество, 17:24  Нападающий «Норвича» повторил достижение Погребняка в чемпионате Англии Спорт, 17:20 В Киеве около 12 тыс. человек вышли на Марш защитников Украины Общество, 17:19 Флешмоб «Флаг-рекордсмен» сняли с квадрокоптера Общество, 17:10
Политика ,  
0 
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана

МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

24 августа посольство США в России опубликовало в социальной сети пост, в котором заявило, что, несмотря на угрозу здоровью Уилана, руководство СИЗО «Лефортово» «отказывается предоставить медицинскую документацию или разрешить провести независимый медосмотр». Дипмиссия потребовала отпустить Уилана домой для получения надлежащей медицинской помощи.

«А «пора отпустить домой, где человек сможет получить надлежащую медпомощь», — это только к Полу относится?» — прокомментировал публикацию официальный аккаунт МИД России. В российском ведомстве напомнили посольству, что в американских тюрьмах содержатся миллионы заключенных, в том числе свыше 50 граждан России. Многие из них болеют. «Отпускайте», — заявили в министерстве.

Политика
Обвиняемому в шпионаже американцу Уилану в суд вызвали скорую помощь

23 августа на заседании суда, на котором должно было рассматриваться ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, Уилан пожаловался на состояние здоровья. Ему вызвали скорую помощь. Прибывшие медики не стали госпитализировать Уилана, решив, что он не нуждается в медицинской помощи.

В начале июля посольство США в России сообщало, что состояние Уилана ухудшилось, ему не оказывается медицинская помощь в должном объеме. В конце июня посольство направило в российский МИД ноту из-за ситуации вокруг ареста американца.

В декабре 2018 года ФСБ заявила о задержании по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана. В ведомстве отмечали, что американца перехватили во время шпионской акции. Брат Уилана утверждал, что Пол — бывший морпех, приехавший в Россию на свадьбу к другу.

Теги: МИД России, состояние здоровья
Материалы по теме
Обвиняемому в шпионаже американцу Уилану в суд вызвали скорую помощь
Политика
Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter