Суд в Армении счел неконституционными основания для ареста экс-президента

Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск бывшего президента страны Роберта Кочаряна, в котором оспаривалась конституционность положений, обосновывающих его арест. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

По данным агентства, суд признал антиконституционной ст. 35 УПК Армении, на основании которой он был арестован ранее. Это статья не допускает арест, если обвиняемый пользуется неприкосновенностью. «Если не решена проблема неприкосновенности, то арест не может применяться», — цитирует его адвоката Арама Вардеваняна «РИА Новости».

Второго президента Армении Роберта Кочаряна арестовали 28 июля 2018 года по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. После этого его несколько раз освобождали из-под стражи и снова отправляли под арест.

В середине июля Конституционный суд Армении приостановил производство по делу Кочаряна.