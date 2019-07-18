Конституционный суд Армении приостановил дело против Кочаряна

Суд принял решение направить в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию запрос для принятия решения о соответствии Конституции Армении статьи Уголовного кодекса, по которой экс-президенту предъявлены обвинения

Роберт Кочарян (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Конституционный суд Армении (КС) принял решение приостановить производство по делу бывшего президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Производство по делу Кочаряна приостанавливается до получения Конституционным судом ответа на запрос в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). В оба этих органа Конституционный суд решил обратиться за консультацией для принятия решения о соответствии Конституции Армении ст. 300.1 Уголовного кодекса, по которой и обвиняется Кочарян.

В сообщении КС отмечается, что решение было принято на основании заявлений Ереванского суда общей юрисдикции и самого Кочаряна. Ранее сообщалось, что КС принял решение назначить рассмотрение обращения Кочаряна о проверке конституционности ст. 300.1 на 29 августа.