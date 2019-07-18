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Конституционный суд Армении приостановил дело против Кочаряна
Суд принял решение направить в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию запрос для принятия решения о соответствии Конституции Армении статьи Уголовного кодекса, по которой экс-президенту предъявлены обвинения
Роберт Кочарян (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Конституционный суд Армении (КС) принял решение приостановить производство по делу бывшего президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Производство по делу Кочаряна приостанавливается до получения Конституционным судом ответа на запрос в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). В оба этих органа Конституционный суд решил обратиться за консультацией для принятия решения о соответствии Конституции Армении ст. 300.1 Уголовного кодекса, по которой и обвиняется Кочарян.

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В сообщении КС отмечается, что решение было принято на основании заявлений Ереванского суда общей юрисдикции и самого Кочаряна. Ранее сообщалось, что КС принял решение назначить рассмотрение обращения Кочаряна о проверке конституционности ст. 300.1 на 29 августа.

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Роберт Кочарян, занимавший пост президента Армении в 1998–2008 годах, был арестован 28 июля 2018 года по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. После этого экс-президента дважды освобождали из-под стражи и снова отправляли под арест. В последний раз это произошло 25 июня 2019 года, когда Апеляционный суд Армении отменил решение Ереванского суда общей юрисдикции об изменении меры пресечения.

Кочарян ранее называл свое преследование «личной расправой» против него и членов его семьи.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Армения, Роберт Кочарян
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