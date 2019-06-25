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FedEx $190 (+21,17%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
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Экс-президент Армении Кочарян приехал в СИЗО после решения о его аресте

Экс-президент Армении Роберт Кочарян на своей машине приехал к зданию Службы нацбезопасности страны после решения суда о его аресте, пишет портал News.am. Сайт Aysor уточняет, что там же находится СИЗО «Ереван-Кентрон».

Кочарян вышел из автомобиля, чтобы поприветствовать собравшихся сторонников. На вопрос о решении суда вновь заключить его под стражу бывший президент заявил: «Вы сами все видите — нет ни закона, ни законности». После этого он вернулся в машину и въехал на территорию изолятора.

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Апелляционный суд Армении постановил арестовать экс-президента Кочаряна

25 июня Апелляционный суд Армении отменил решение первой инстанции об освобождении Кочаряна и постановил арестовать его. Бывшего президента подозревают в свержении конституционного строя в 2008 году. Защита Кочаряна и он сам не присутствовали на оглашении решения суда, протестуя таким образом против «нарушения конкурентного судебного процесса». Суд, по словам адвокатов, не дал им возможности представить свою позицию. Они уточнили, что будут обжаловать постановление.

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Кочарян был впервые арестован в июле 2018 года и освобожден в августе — апелляционный суд счел, что тот обладает иммунитетом как бывший глава государства. Однако в декабре Кочаряна снова арестовали, а повторно освободили 18 мая. Премьер-министр Никол Пашинян поставил под сомнение независимость судебной системы Армении и объявил о начале «второго этапа революции», призвав своих сторонников заблокировать здания всех судов в стране. Утром 20 мая сторонники Пашиняна заблокировали здания судов, к обеду премьер призвал их прекратить акцию протеста.

Теги: Роберт Кочарян, арест, Армения
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