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ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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ВЭФ-2019 ,  
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Скворцова назвала существенным рост продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни россиян выросла до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет — у мужчин. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает «РИА Новости».

По ее словам, скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели. Она также оценила рост данного показателя как «существенный». Глава ведомства также напомнила, что для долгой жизни необходимо заниматься профилактикой заболеваний.

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Продолжительность жизни в России превысила 73 года

В марте Скворцова заявляла, что порядка 70% смертей мужчин трудоспособного возраста вызвано употреблением алкоголя. По ее словам, максимально проблемы со здоровьем накоплены у граждан в возрастной категории после 45–50 лет.

Кроме того, в майском указе президент Владимир Путин поручил к 2024 году повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет. Глава Минздрава в ответ отмечала, что способствовать этому может, в частности, популяризация здорового образа жизни.

Нацпроект «Здравоохранение» стартовал в России в январе 2019 года. Как указывала Скворцова, одной из целей нацпроекта является достижение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет. Всего на его реализацию власти выделят в ближайшие шесть лет 1,36 трлн руб.

Теги: Вероника Скворцова, продолжительность жизни
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Скворцова заявила о росте продолжительности жизни с опережением плана
Экономика
Продолжительность жизни в России превысила 73 года
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