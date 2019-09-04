Скворцова назвала существенным рост продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни россиян выросла до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет — у мужчин. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает «РИА Новости».

По ее словам, скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели. Она также оценила рост данного показателя как «существенный». Глава ведомства также напомнила, что для долгой жизни необходимо заниматься профилактикой заболеваний.

В марте Скворцова заявляла, что порядка 70% смертей мужчин трудоспособного возраста вызвано употреблением алкоголя. По ее словам, максимально проблемы со здоровьем накоплены у граждан в возрастной категории после 45–50 лет.

Кроме того, в майском указе президент Владимир Путин поручил к 2024 году повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет. Глава Минздрава в ответ отмечала, что способствовать этому может, в частности, популяризация здорового образа жизни.