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Продолжительность жизни в России превысила 73 года

Средняя продолжительность жизни в России по итогам 2018 года составила более 73 лет. Об этом сообщила «РИА Новости» директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

«Задача к 2024 году — 78 лет. Это очень серьезная задача. И поэтому решать эту задачу надо во всех возрастных группах — снижать смертность и младенческую, и среднего возраста, и в пожилом возрасте», — добавила она.

В феврале министр здравоохранения России Вероника Скворцова утверждала, что средняя продолжительность жизни россиян ​составляет 72,7 года.​

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Скворцова назвала меры для увеличения продолжительности жизни до 80 лет

В майском указе президент Владимир Путин​ поручил к 2024 году повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030 году — достичь 80 лет.

Скворцова говорила, что поставленная цель достижима, однако для этого необходимо принять комплекс мер, в первую очередь — формировать здоровый образ жизни. Его должны прививать в детсадах, школах и других образовательных учреждениях. Также, по словам министра, необходимо проводить «скрининг здоровья», а именно диспансеризацию и профилактические осмотры, и повышать качество медпомощи.

Теги: продолжительность жизни
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