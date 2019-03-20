Продолжительность жизни в России превысила 73 года

Средняя продолжительность жизни в России по итогам 2018 года составила более 73 лет. Об этом сообщила «РИА Новости» директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

«Задача к 2024 году — 78 лет. Это очень серьезная задача. И поэтому решать эту задачу надо во всех возрастных группах — снижать смертность и младенческую, и среднего возраста, и в пожилом возрасте», — добавила она.

В феврале министр здравоохранения России Вероника Скворцова утверждала, что средняя продолжительность жизни россиян ​составляет 72,7 года.​

В майском указе президент Владимир Путин​ поручил к 2024 году повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030 году — достичь 80 лет.