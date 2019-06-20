Путин назвал три главные проблемы российского здравоохранения

Это доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов и обеспеченность лекарствами, считает глава государства

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Основными проблемами здравоохранения в России являются доступность первичного звена медицинского обслуживания, дефицит специалистов и обеспечение лекарствами. Об этом в ходе своей 17-й прямой линии заявил президент Владимир Путин. Трансляцию ведет телеканал РБК.

В числе проблем здравоохранения Путин отметил «дефицит специалистов». Также он отметил снижение доступности первичного звена медицинской помощи — амбулаторной части — в 17 регионах. Решением кадровой проблемы он назвал повышение уровня заработной платы.

«Их много, проблем, но эти три я считаю основными. <...> Когда мы говорим о здравоохранении, то мы должны иметь в виду, что, несмотря на проблемы (а проблем здесь много, как в любой отрасли, которая напрямую касается людей, работы с людьми и помогает людям), в принципе отрасль развивается», — заключил президент.

В числе утвержденных по итогам майского указа президента нацпроектов, которые глава государства принял в прошлом году, есть комплекс мер по улучшению здравоохранения. Нацпроект «Здравоохранение» включает в себя восемь различных направлений, реализация которых началась в январе этого года. Среди них: