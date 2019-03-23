Скворцова назвала основную причину смертности мужчин в России

Около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России связаны с потреблением алкоголя. Об этом на совещании по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в Саратове сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, передает «РИА Новости».

Министр заявила, что через пять лет мужская смертность в России должна снизиться до показателя 530 человек на 100 тыс. населения. В настоящее время базовым показателем является 735,7 человека на 100 тыс. населения, напомнила она. В Евросоюзе, отметила Скворцова, смертность среди мужчин составляет 200-300 человек.

Снижение смертности зависит от образа жизни, добавила министр. «Проще всего повлиять на ребят, у которых нет еще накопительной заболеваемости, это возраст от 14-16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее», — пояснила она.

Как заявила глава Минздрава, максимально проблемы со здоровьем накоплены у людей в возрастной категории после 45-50 лет. «Это десятилетие — от 50 до 60 — огромное количество выбивает людей, это возраст, когда мы особенно бережно будем относиться и к мужчинам, и к женщинам», — рассказала Скворцова. Она также добавила, что люди, которые доживают до 55, в среднем живут 79 лет.