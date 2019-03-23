Скворцова назвала основную причину смертности мужчин в России

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,66 0,79 EUR Бирж. 73,07 0,44 Brent 66,70 -2,33% USD Нал. 65,71 64,26 EUR Нал. 74,17 72,43 USD ЦБ 63,77 0,03 EUR ЦБ 72,59 -0,20 EUR/USD 1,1296 -0,0074 BTC/USD Бирж. 4 040,00 -8,90 IMOEX 2 492,70 -0,60% RTSI 1 213,40 -1,96% DJIA 25 502,32 -1,77% Nasdaq 7 642,67 -2,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 63,77 (+0,03) Quote, 22 мар, 12:19
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 72,59 (-0,2) Quote, 22 мар, 12:19
Стала известна реакция адвокатов Трампа на передачу доклада Мюллера Политика, 03:32 Скворцова назвала основную причину смертности мужчин в России Общество, 03:01 Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма Политика, 02:56 Манафорта рекомендовали отправить в одну тюрьму с боссом клана Луккезе Политика, 02:45 Тутберидзе заявила о сильном волнении во время выступления Загитовой Общество, 02:28 Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США Общество, 01:56 Белый дом не получал доклад по итогам расследования Мюллера Политика, 01:09 Порошенко оценил свои шансы на победу на президентских выборах Политика, 00:39 Мюллер завершил двухлетнее расследование о связях Трампа с Россией Политика, 00:23 Лыжник Большунов занял четвертое место на этапе Кубка мира в Канаде Общество, 00:16 Бишкек попросил посла России защитить киргизов после протестов в Якутии Политика, 00:02 МИД заявил о неудавшемся превращении Афганистана в рай на деньги США Политика, 22 мар, 23:50 Рогозин запретил рабочим выходить на стройку второй очереди Восточного Общество, 22 мар, 23:40 Двукратная олимпийская чемпионка Витт поздравила Загитову с победой Общество, 22 мар, 23:23
Общество ,  
0 
Скворцова назвала основную причину смертности мужчин в России

Около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России связаны с потреблением алкоголя. Об этом на совещании по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в Саратове сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, передает «РИА Новости».

Министр заявила, что через пять лет мужская смертность в России должна снизиться до показателя 530 человек на 100 тыс. населения. В настоящее время базовым показателем является 735,7 человека на 100 тыс. населения, напомнила она. В Евросоюзе, отметила Скворцова, смертность среди мужчин составляет 200-300 человек.

Снижение смертности зависит от образа жизни, добавила министр. «Проще всего повлиять на ребят, у которых нет еще накопительной заболеваемости, это возраст от 14-16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее», — пояснила она.

Как заявила глава Минздрава, максимально проблемы со здоровьем накоплены у людей в возрастной категории после 45-50 лет. «Это десятилетие — от 50 до 60 — огромное количество выбивает людей, это возраст, когда мы особенно бережно будем относиться и к мужчинам, и к женщинам», — рассказала Скворцова. Она также добавила, что люди, которые доживают до 55, в среднем живут 79 лет.

Общество
Скворцова назвала меры для увеличения продолжительности жизни до 80 лет

Министр отметила, что в России потенциально можно предотвратить 41% случаев смерти за счет формирования здорового образа жизни и эффективного лечения.

Президент Владимир Путин в майском указе поручил к 2024 году повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030 году — достичь 80 лет. Скворцова ранее говорила, что для этого необходим комплекс мер, в том числе профилактика, и в первую очередь — формирование здорового образа жизни.
 

Теги: Вероника Скворцова, Минздрав
Материалы по теме
Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью
Общество
Продолжительность жизни в России превысила 73 года
Общество
Топилин спрогнозировал рост продолжительности жизни мужчин к 2030 году
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter