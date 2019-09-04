Минприроды сообщило о переговорах по наращиванию разведки в Арктике

Минприроды сообщило о переговорах по наращиванию разведки в Арктике

Министерство природных ресурсов и экологии России ведет переговоры с «Газпромом» и «Роснефтью» об увеличении работ по разведке месторождений в Арктике. Об этом сообщил «РИА Новости» глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

«Мы ведем переговоры с нашими компаниями, в том числе с такими крупными, как «Газпром» и «Роснефть», об увеличении работ 2Д, 3Д, морской сейсморазведке», — добавил он.

По его словам, вложение небольших денег, выделяемых компаниями на морскую сейсморазведку в шельфовой зоне, поможет в детальном изучении арктических недр.

Минприроды также оценило идею правительства разработать законопроект о привлечении частных инвестиций к шельфу Арктики. «Мы не можем относиться плохо, это нормальная практика, когда «белые пятна» перекрываются дополнительной изученностью», — уточнил глава ведомства.