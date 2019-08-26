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Бизнес ,  
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Правительство подготовит закон о допуске на шельф частных нефтяников
Правительство подготовит законопроект о допуске частных нефтегазовых компаний на шельф, где пока могут работать только «Роснефть» и «Газпром». В противном случае ВВП не досчитается 18 трлн руб. к 2035 году, оценили чиновники
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство поручит министерствам разработать законопроект о доступе частных инвесторов на шельф, такое решение было принято на совещании у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, сообщил журналистам замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков (его цитирует «РИА Новости»).

На совместном совещании вице-премьеров Козака и Трутнева обсуждались общие вопросы стимулирования развития арктического шельфа, будет дано поручение о разработке соответствующего законопроекта, сообщил журналистам представитель Козака Илья Джус. Представитель Трутнева пока не ответил на запрос.

Допуск инвесторов на шельф обсуждался только в контексте лицензий, которые еще не распределены (на них приходится около 10%), сказал РБК источник, близкий к одному из участников совещания. На совещании также звучал вопрос об усилении ответственности компаний (например, по обязательствам проводить геологоразведку на шельфе) в рамках лицензионных соглашений, добавил он, отметив, что никаких решений по этому вопросу пока не принято.

Сейчас добывать нефть и газ на шельфе могут только госкомпании с пятилетним опытом работы — «Газпром» и «Роснефть». Но в конце июля Трутнев написал письмо президенту Владимиру Путину, где предложил изменить эту схему, рассказывали источники РБК. Правительство уже выдало 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа на шельфе, обязав компании пробурить 86 скважин за 20 лет. Но за семь с половиной лет, к лету 2019 года, было пробурено только пять скважин и первоначальные сроки освоения шельфа «сорваны», говорилось в письме. Компании на десятки лет обеспечены запасами на суше и в условиях отсутствия конкуренции не торопятся разрабатывать шельф, объяснял Трутнев президенту. Упущенную выгоду в приросте ВВП к 2035 году он оценил в 18 трлн руб. Путин перенаправил письмо Трутнева министру энергетики Александру Новаку, поручив «рассмотреть» инициативу и доложить о своих предложениях.

Вице-премьер предложил внедрить в России самую передовую модель работы на шельфе — норвежскую, которая предполагает, что у местной госкомпании остается 30% в подобных проектах, а остальные доли могут получить частные компании и иностранцы.

Бизнес
Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели

Госкомпании, уже владеющие лицензиями в Арктике («Роснефть», «Газпром» и «Газпром нефть»), по мнению Трутнева, должны заключить с правительством обязывающие инвестиционные соглашения до 2022 года по разработке шельфа. В случае отсутствия у этих компаний планов по запуску проектов вице-премьер предлагает обязать их возвращать лицензии в Роснедра.

«Роснефть» подготовила письмо в Кремль, где раскритиковала предложение Трутнева, рассказывал РБК источник, близкий к «Роснефти». По его словам, «арктический шельф — это стратегическая территория, либерализация доступа к нему нецелесообразна и просто опасна».

Вопрос допуска частных компаний на шельф регулярно обсуждается в правительстве. В 2012 году об этом президента Путина просили руководители крупнейших частных компаний — ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Башнефти» и ТНК-BP (две последние куплены «Роснефтью» в 2013–2016 годах). ЛУКОЙЛ вновь поднимал вопрос в 2015 году, но решений принято не было.

Автор: Алина Фадеева
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: арктический шельф, «Роснефть», ОАО "Газпром", Дмитрий Козак
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«Газпром» предложил удвоить сроки геологоразведки на шельфе
Бизнес
Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели
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