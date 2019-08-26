Правительство подготовит закон о допуске на шельф частных нефтяников

Правительство подготовит законопроект о допуске частных нефтегазовых компаний на шельф, где пока могут работать только «Роснефть» и «Газпром». В противном случае ВВП не досчитается 18 трлн руб. к 2035 году, оценили чиновники

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Правительство поручит министерствам разработать законопроект о доступе частных инвесторов на шельф, такое решение было принято на совещании у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, сообщил журналистам замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков (его цитирует «РИА Новости»).

На совместном совещании вице-премьеров Козака и Трутнева обсуждались общие вопросы стимулирования развития арктического шельфа, будет дано поручение о разработке соответствующего законопроекта, сообщил журналистам представитель Козака Илья Джус. Представитель Трутнева пока не ответил на запрос.

Допуск инвесторов на шельф обсуждался только в контексте лицензий, которые еще не распределены (на них приходится около 10%), сказал РБК источник, близкий к одному из участников совещания. На совещании также звучал вопрос об усилении ответственности компаний (например, по обязательствам проводить геологоразведку на шельфе) в рамках лицензионных соглашений, добавил он, отметив, что никаких решений по этому вопросу пока не принято.

Сейчас добывать нефть и газ на шельфе могут только госкомпании с пятилетним опытом работы — «Газпром» и «Роснефть». Но в конце июля Трутнев написал письмо президенту Владимиру Путину, где предложил изменить эту схему, рассказывали источники РБК. Правительство уже выдало 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа на шельфе, обязав компании пробурить 86 скважин за 20 лет. Но за семь с половиной лет, к лету 2019 года, было пробурено только пять скважин и первоначальные сроки освоения шельфа «сорваны», говорилось в письме. Компании на десятки лет обеспечены запасами на суше и в условиях отсутствия конкуренции не торопятся разрабатывать шельф, объяснял Трутнев президенту. Упущенную выгоду в приросте ВВП к 2035 году он оценил в 18 трлн руб. Путин перенаправил письмо Трутнева министру энергетики Александру Новаку, поручив «рассмотреть» инициативу и доложить о своих предложениях.

Вице-премьер предложил внедрить в России самую передовую модель работы на шельфе — норвежскую, которая предполагает, что у местной госкомпании остается 30% в подобных проектах, а остальные доли могут получить частные компании и иностранцы.