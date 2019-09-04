Бывший глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной в мире

Бывший глава Минобороны США Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной из-за радикализации и наращивания ядерного потенциала. Об этом пишет Hindustan Times.

«Мы не можем допустить, чтобы самый быстрорастущий ядерный арсенал в мире попал в руки террористов, находящихся в этой стране. Результат будет катастрофическим», — сказал он.

По данным издания, данное заявление содержится в автобиографии Мэттиса «Call Sign Chaos: Learning to Lead», выпущенной в США 3 сентября. В своей новой книге экс-глава Пентагона пишет, что его оценку Пакистана разделяют в том числе и военные этой страны.

Пакистан обладает самым быстрорастущим в мире ядерным арсеналом со значительным количеством тактического оружия, пишет Hindustan Times. По словам Мэттиса, на сегодняшний день у Пакистана нет лидера, который бы заботился о будущем своей страны.

Джеймс Мэттис ушел в отставку с поста главы Пентагона в конце декабря 2018 года. Его решение было вызвано расхождениями с политикой президента США Дональда Трампа в Сирии. Исполняющим обязанности стал Патрик Шанахан, однако позднее он решил не проходить процесс утверждения в сенате. В июле новым министром обороны США стал Марк Эспер.