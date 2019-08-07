Пакистан выслал посла Индии после решения по самому проблемному штату

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,50 +0,23 EUR Бирж. 73,59 +0,48 Brent 57,58 -3,42% USD Нал. 65,89 65,00 EUR Нал. 73,96 73,05 USD ЦБ 65,09 -0,11 EUR ЦБ 72,89 -0,18 EUR/USD 1,1233 +0,0029 BTC/USD Бирж. 12 076,00 +600,10 IMOEX 2 679,96 -0,13% RTSI 1 288,61 -0,46% DJIA 25 666,49 -1,39% Nasdaq 7 773,39 -0,76%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Walt Disney $150 (+12,14%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-13,21%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+25,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,51%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Marriott $138 (+7,74%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Walt Disney $150 (+12,14%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-13,21%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+25,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,51%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Marriott $138 (+7,74%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 65,09 (-0,11) Quote, 12:30
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 72,89 (-0,18) Quote, 12:30
На синей ветке московского метро произошел сбой Общество, 17:20 Пакистан выслал посла Индии после решения по самому проблемному штату Политика, 17:20 Коридор сужается: как системные либералы оказались перед новым выбором Мнение, 17:17 ЦИК отказала независимым кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму Политика, 17:17 Суд отменил решение о блокировке приложения интернет-магазина iHerb Технологии и медиа, 17:14 Зеленский сказал Путину об отсутствии необходимости менять Конституцию Политика, 17:14 Короман сообщил о возвращении в чемпионат России в качестве тренера Спорт, 17:12 Нефть Brent упала на $2 за два часа Финансы, 17:09 В Москве эвакуировали три суда из-за сообщений об угрозе взрыва Общество, 17:04 Стартапы на прилавке: как X5 ищет будущих единорогов Pro, 17:04 Суд удовлетворил ходатайство об УДО для экс-замминистра Пирумова Общество, 17:00 СМИ сообщили о желании английского клуба купить Чалова за €25 млн Спорт, 16:55 Сын Вилли Токарева назвал дату похорон певца Общество, 16:41 Мосгоризбирком сообщил о ложной угрозе взрыва в своем здании Общество, 16:25
Политика ,  
0 
Пакистан выслал посла Индии после решения по самому проблемному штату
Премьер-министр Пакистана сообщил о решении понизить уровень дипломатических отношений с Индий и приостановить торговлю. На эти меры Исламабад пошел после того, как Индия лишила штат Джамму и Кашмир автономии
Фото: Danish Ismail / Reuters

В среду, 7 августа в Исламабаде прошло заседание Национального совета безопасности под председательством премьер-министра Имрана Хана. По итогам правительство Пакистана объявило о том, что собирается понизить статус дипломатической миссии в Индии (отозвать посла), приостановить торговлю, пересмотреть двусторонние договора с Индией, а также поднять в ООН вопрос о решении Индии лишить штат Джамма и Кашмир особого статуса. Также будет выслан посол Индии.

По мнению Пакистана, принятое накануне индийским парламентом законопроект, лишающий проблемный регион автономии, противоречит международным договорам.

Накануне нижняя палата индийского парламента проголосовала за то, чтобы лишить Джамму и Кашмир автономии. Предложение, внесенное на голосование правительством Индии, предусматривает ликвидацию штата и его разделение на две «союзные территории»: Джамму и Кашмир и Ладакх, первую — с сохранением законодательного собрания, вторую — без. Статус союзной территории принципиально отличается от статуса штата. Такой территорией управляет федеральное правительство, а не местное.

Что такое Кашмир

После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства — Индию и Пакистан — статус населенного преимущественно мусульманами исторического региона Кашмир не был закреплен официальными соглашениями о границах. До последнего времени он был разделен на индийский штат Джамму и Кашмир (10,1 млн жителей) и контролируемые Пакистаном территории: Гилгит-Балтистан, или «Северные территории» (1 млн жителей), и непризнанное государство Азад Кашмир («Свободный Кашмир», 3,6 млн жителей). Небольшую часть исторического Кашмира контролирует Китай.

Индия и Пакистан  несколько раз вели вооруженные действия из-за Кашмира. Первая кашмирская война началась в 1947 году и продлилась до 1949-го. Примерно 60% Кашмира оказалось под контролем Индии, 40% — под контролем Пакистана. Вторая война началась в 1965 году из-за попыток Пакистана спровоцировать восстание в индийской части региона. Соглашение об урегулировании между Индией и Пакистаном было подписано в Ташкенте в январе 1966 года.

В 1971 году между Пакистаном и Индией вновь началась полномасштабная война, она стала самой крупной из всех. Пакистан потерпел тяжелое поражение и лишился анклава на востоке Индии, на территории которого впоследствии было провозглашено государство Бангладеш. Новое перемирие стороны подписали в декабре 1971 года.

В 1999 году Индия и Пакистан участвовали в последнем крупном конфликте, так называемой Каргильской войне.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Индия, Пакистан, Кашмир
Материалы по теме
Конец независимого Кашмира: зачем Индия ликвидирует самый проблемный штат
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter