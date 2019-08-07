Пакистан выслал посла Индии после решения по самому проблемному штату

Премьер-министр Пакистана сообщил о решении понизить уровень дипломатических отношений с Индий и приостановить торговлю. На эти меры Исламабад пошел после того, как Индия лишила штат Джамму и Кашмир автономии

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В среду, 7 августа в Исламабаде прошло заседание Национального совета безопасности под председательством премьер-министра Имрана Хана. По итогам правительство Пакистана объявило о том, что собирается понизить статус дипломатической миссии в Индии (отозвать посла), приостановить торговлю, пересмотреть двусторонние договора с Индией, а также поднять в ООН вопрос о решении Индии лишить штат Джамма и Кашмир особого статуса. Также будет выслан посол Индии.

По мнению Пакистана, принятое накануне индийским парламентом законопроект, лишающий проблемный регион автономии, противоречит международным договорам.

Накануне нижняя палата индийского парламента проголосовала за то, чтобы лишить Джамму и Кашмир автономии. Предложение, внесенное на голосование правительством Индии, предусматривает ликвидацию штата и его разделение на две «союзные территории»: Джамму и Кашмир и Ладакх, первую — с сохранением законодательного собрания, вторую — без. Статус союзной территории принципиально отличается от статуса штата. Такой территорией управляет федеральное правительство, а не местное.